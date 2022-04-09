TDV Kamboçya’da yüzleri güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 200 aileye gıda yardımında bulundu. Kentin en büyük camilerinden biri olan Nurunnaim Camisi’nin bahçesinde düzenlenen programa, ihtiyaç sahibi çok sayıda Müslüman aile katıldı. Törene katılan 200 aileye içinde gıda malzemeleri bulunan Ramazan yardımları dağıtıldı.

MUHABBETLERİ ARTIYOR

Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakan Datuk Oknha Osman Hasan, bu yardımların çok önemli olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ve Türk halkına yardımlar için teşekkür eden Hasan, “Türkiye’de Kamboçyalı öğrenciler eğitim alıyor, burs alıyor. Bu yapılanlar da bizim açımızdan çok önemli” dedi. Son dönemde Türkiye’nin Kamboçya’da daha tanınır hale geldiğini belirten Hasan, “Kamboçyalılar Türkiye’yi tanımıyordu, Kamboçya halkı Türkiye’yi çok bilmiyordu. Bunda uzak olmasının da çok büyük etkisi vardı. Son dönemde yapılan burs programları ve yardımlar sayesinde Kamboçya halkı ve Müslüman topluluklar Türkiye’yi çok tanıyor ve her geçen gün muhabbeti artıyor” diye konuştu.

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