Ramazan TDVden Mogadişuda gıda yardımı
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

TDV'den Mogadişu'da gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Haber Merkezi AA
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
AA
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
AA
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
AA
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
AA
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
AA
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
AA
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
AA
İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Somali'nin başkenti Mogadişu'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen dağıtıma, Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz da katıldı.

Mogadişu Din Hizmetleri Müşaviri Oğuz Yılmaz, yaptığı açıklamada, 400 aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Yardım yapılanların civar kamplarda kalan ihtiyaç sahibi aileler olduğunu belirten Yılmaz, ramazan ayının bereketini yaşamak adına dağıtımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yılmaz, gıda yardımlarının süreceğini sözlerine ekledi.

TDV heyeti, çocuklara da şeker ve balon hediye etti.

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