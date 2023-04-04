Teravİh ayı Ramazan

Mehmet Nezir Gül

Ramazan mevsimin en hareketli ve coşkulu ibadetlerindendir teravih.

Nesilden nesile, babadan oğula, anneden kıza aktarılan bir sünneti seniyye.

Çoğu anne babanın büyük bir hassasiyet, azim, teşvik ve yönlendirme sonucu çocuklarıyla buluştuğu ve kendilerini, camilerini, dinlerini, ahlaklarını gelecek adına güvenceye aldıkları bitimsiz bir çabanın adı.

Aileler için bütünleştirici, bir araya getirici manevi bir güç.

Çocuklar için oyun, eğlence, koşturmaca ve gürültünün genelde özgürce birlikte icra edildiği bir ibadet. Bu vesileyle camilerimizin de en keyifli olduğu bir dönem olsa gerek.

Din ile senelik bağı olan Müslümanlar için, göstere göstere, büyük bir kıvançla, sarsılmaz bir imanla icra ettikleri bir ibadet.

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Çoğu mümin için kalplerin küt küt attığı, heyecanlandığı, umutlandığı hayırlı bir amel.

Görünürde ters gibi olsa da ibadet yaparak ve yaparken rahatlama ve dinlenmedir.

Mızmız, hassas, sese-çocuğa tahammülsüz cami cemaati için, maneviyat ve huşunun, haylazlar tarafından kaybettirildiğine inanılan bir ibadet. İmkânları olsa zaman zaman yaptıkları gibi, değil camide hareket etmek, sağa sola bakan çocukları bile hemen sınır dışı, yani cami dışı yaparlar. Ama bereket bu tür büyüklerimizin sayısı çok az. Onların da kızgınlığı geçici zaten.

Kadın ve erkek Müslümanlar için de önemli bir sünnet.

Birbirimizi teşvik emeliyiz, imkân varsa farklı camilerde kılmaya yönlendirmeliyiz.

***

Allah Resulü (sav), her gece yaptığı ibadetlerini, yaşadığı heyecan, endişe ve korkularını gören Hz. Ayşe’nin sorusu üzerine buyurduğu gibi “Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı?” düsturunu Ramazan ayında daha da yoğunlaştırırdı.

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Ramazan ayının namazı, ramazan gecelerinin ihyası amacıyla eda edilen namaz.

Ve sadece ramazan ayına mahsus bir namaz adıdır teravih…

Kaç rekât kılınacağı, cemaatle kılınıp kılınmayacağı, kaç rekâtta bir selam verileceği, hız ölçüsünün ne olacağı gibi konu ve tartışmalar gündemimizde olmamalı. İlim adamları bu konuları kendi aralarında tartışsınlar. Bizler, bu ibadeti geleneklerimizde olduğu ve âlimlerimizin belirlediği gibi kılarız. Farklı rivayetleri dikkate alanları da yanlışlamayız. Ama teravih sünnetini icra etmekten kesinlikle kaçınmayız.

…

Efendimiz aleyhisselam üç gece kıldı. Sahabe tabi oldu. Dördüncü gece kalabalık arttı ama Peygamber Efendimiz gelmedi daha sonra bunun sebebini de ifade etti: “Bu namazın size farz kılınmasından/ sizin de bunu yerine getirememe durumundan korktum.”

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Müslümanlar kendi başlarına kılmaya devam ettiler. Ancak camideki dağınıklığı gören Halife Hz. Ömer, Übey b. Kâ‘b’ı imam olarak görevlendirdi, cemaatle kılınmaya devam etti. Ve sahabe icmaıyla günümüze kadar geldi.

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Mısır’da bir köyün sakinleri teravih namazının 8 rekât mı yoksa 20 rekât mı kılınması konusunda ihtilâfa düştüler.

İhtilâf, iki tarafı, birbirini ciddi olarak incitecek boyutlara götürdü.

Problemi çözmek için merhum Hasan el- Benna’ya başvuruldu.

Üstadın cevabı çok önemliydi. Şöyle demişti:

“İhtilâfınız konusunda fetvamdır şudur: Caminin kapatılmalı ve kimse orada namaz kılmamalıdır. Çünkü sizin ihtilâf ettiğiniz teravih namazı sünnettir. Müslümanların birlik ve beraberliği ise farzdır. Dolayısıyla bir sünnet için farz terk edilmez.”

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“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173)***





Teseccüd ayı Ramazan



