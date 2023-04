Teseccüd ayı Ramazan

Mehmet Nezir Gül





Kulun Allah’a en yakın olduğu an.

Acziyetin en derinliğine hissedildiği an.

Dünyanın tamamen geriye atıldığı, ahiretin öne çıktığı an.

Hiçliğin zirvede, dorukta, benliğin ayaklar altında olduğu an.

Müminin en rahat ettiği, huzur bulduğu, manen dolduğu bir an.

Malın, mülkün, makamın, nüfuzun, statünün, pulun, çulun hiçbir anlam ifade etmediği bir an.

İnsanın toprakla bütünleştiği, enaniyetinin yerle bir olduğu, kendini sonlandırdığı, yok ettiği an.

Allah’ı şahdamarımızdan daha yakın hissettiğimiz, dünyadan uçuverdiğimiz, cennet semalarında gezindiğimiz, hatta tüm bunlardan bile kopup hakikatte yok olduğumuz an.

Allaha boyun eğdiğimiz, secde ettiğimiz an.

Teseccüd edip secdelere kapandığımız, Rabbimize yönelip yalvardığımız an…

***

REKLAM

Secde ettiğimiz yer; mescid, bizim için dünyadaki en kıymetli mekân.

“Eğilmek, boyun eğmek, tevazu ile alnı yere koymak”

Allah’a karşı saygı, itaat ve tevazuun en mükemmel ifadesi.

Namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde yere kapanmak.

Secdede eller, ayaklar alın, yüz, sırt, bütün bir beden tam bir teslimiyet içinde olur.

Mümin kul bilerek, isteyerek Rabbine secde eder, huzurunda eğilir, Onun emirlerine râm olur.

Mümin kul muvahhiddir; Allah’tan başkasının önünde eğilmez.

“Şûhedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar…”

Aslında bir de tüm varlıkların secdesi vardır. Onlar da her an Allaha secde ederler. “Göklerde ve yerde bulunan her şey ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah’a secde ederler” (Ra‘d 13/15) “Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyor.” (Hac, 22/18)

REKLAM

“Kulun rabbine en yakın olduğu an secdeye varmış olduğu andır; secdede duayı çokça yapın” (Müslim, “Şalât”, 215; Nesâî, “Da'avât”, 118)

Secde anında, öncesi ve sonrasında namazda belli hatalar yaptığımızda bağışlanmak için yine secdeye, sehiv secdesine kapanırız.

Güzel, sevindirici bir haber ve bir muştu aldığımız, bir nimete kavuştuğumuz, bir musibetten kurtulduğumuz zaman şükür secdesine kapanırız.

Kur’an-ı Kerim okurken secdeyi emreden bir ayet okuduğumuzda hemen emre uyar, tilavet secdesi ederiz.

Namazını eda ederken fiili secde edemeyecek kadar rahatsız ise, mümkün değilse, ima ile de olsa secde eder.

Bir günahtan dolayı özel bir tevbe eder ve istiğfar secdesi yapar. (Sâd 38/24)

REKLAM

Kıyamımız, rükûmuz, secdemiz, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.***





Teheccüd ayı Ramazan