Ramazan Tesid müjdecisi Ramazan
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İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Tes’id müjdecisi Ramazan

İmkânlarımız doğrultusunda sadakalarımızı ihtiyaç sahiplerine iletmekte acele edelim. Başta kendimize, ailemize, yakınlarımıza, milletimize devletimize, yöneticilerimize, ümmete ve bütün bir insanlığa dua edelim.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tes’id müjdecisi Ramazan
Arşiv.

Mehmet Nezir Gül

Günümüz, bayramımız mübarek olsun, hayır ve bereket getirsin inşallah.

Rahmetli Aliya’nın deyişiyle “Çiftçinin kulübesiyle kralın sarayının eşitlendiği ay” Ramazan’da, bir ay boyunca samanyolundaki ziyafetten nasibimizi almaya çalıştık. Ne mutlu kazançlı çıkanlara. Rabbim daha nice Ramazan ve bayramlara kavuşmayı nasip eylesin.

Bayram, tes’id müjdecisi. Saadet, mutluluk, huzur, güven, ikram, sevinç habercisi.

Meşru dairede yiyip içme, bir araya gelme, konuşup neşelenme, gezip eğlenme günleri.

Bu dünyadaki sevincimizin cennette ebedi yaşama vesilesi…

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Müslümanların iki dini bayramı vardır: Ramazan ve Kurban Bayramı.

Hicretten sonra Medine’de meşru kılınmıştır.

Medinelilerin İran’dan mülhem kutladıkları iki bayramı Hz. Peygamber Aleyisselam geçersiz kılarak müjdeyi vermiştir:

“Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle, Kurban ve Ramazan bayramlarıyla değiştirmiştir” (Müsned, III, 103, 235, 250; Ebû Dâvûd, “Salât”, 245; Nesâî, “Salâtü’l-îdeyn”, 1)

Bu günleri dolu dolu kutlamak bir ibadettir.

Bu sebeple bayram öncesinden hazırlıklarımızı görelim, temizliğimizi yapalım.

Bayram günü ilk yiyeceğimiz hurma, şeker benzeri tatlı bir şeyler olsun.

Bayram namazını ihmal etmeyelim. Çocuklarımızla beraber camiye gidelim.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü oruç tutmanın haram olduğunu bilelim. “Bu günler yeme içme ve Allah’ı anma (zikrullah) günleridir.”

Peygamber Efendimiz bayram günleri neşe içinde olunmasını, camiye kadın erkek herkesin gelmesini istediği bilinmektedir.

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Bayram günleri tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen neşe içinde kutlanması gerekir.

Deprem yaşadığımız ülkemizde, ölenlere rahmet diler ve onları hayırla anarken, hayatta olanların sağlıklı bir yaşam ve hayata tutunabilmeleri için de normalleşmesi gerekir. Ramazan'la başlayan bu manevi rahatlama bayramla zirve yapacaktır. Depremde yakınlarını kaybedenleri özellikle ziyaret edelim, ihtiyaçları varsa giderelim.

Meşru dairede, insanları rahatsız etmeden, acılı insanlara saygısızlık yapmadan eğlenceye yer ve zaman ayrılmalıdır.

Bayram tek kişilik bir hal değildir. Birlikte anlam kazanır. Birbirimizi arayarak, ziyaret ederek tebrik edelim.

Kabir ziyareti yaparak vefat eden yakınlarımıza dua edelim.

İmkânlarımız doğrultusunda sadakalarımızı ihtiyaç sahiplerine iletmekte acele edelim.

Başta kendimize, ailemize, yakınlarımıza, milletimize devletimize, yöneticilerimize, ümmete ve bütün bir insanlığa dua edelim.

Çocukları özellikle sevindirelim. Küçük büyük herkese imkânlar çerçevesinde ikramlarda bulunalım. Çocukları şekersiz ve harçlıksız bırakmayalım. Gençlere de özel ilgi göstererek örnek olalım, muhabbet edelim. Yaşlılarımızı zaten hiçbir zaman yalnız bırakmayalım.

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İçimizde mümin kardeşlerimize ait hiçbir olumsuz duygu, kin, nefret ve hased kalmasın.

Hayır ve doğrulukta birbirimize destek ve yardımcı olalım. Toplumsal görev üstlenen yöneticilerimizi yalnız bırakmayalım, her türlü katkıyı sunalım.

Birbirimizin hatalarını affedelim. Gelmeyene gidelim, aramayanı arayalım. İlk adımı biz atalım, daha çok ecir ve sevap alalım. Kardeşler topluluğu olalım.

“Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla.

Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma.

Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.” (Haşr, 59/10)


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