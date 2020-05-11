Ramazan THYnin kabin ekini yardım dağıtıyor 620 aileye iyilik uçurdular
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RAMAZAN HABERLERİ

THY'nin kabin ekini yardım dağıtıyor: 620 aileye iyilik uçurdular

THY’nin kokpit ve kabin ekipleri tarafından 8 yıl önce kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, Ramazan’da yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Kabin amiri Sinem Güldal, “Ailelerimizin sofralarında buluşamasak bile kalplerinde buluşmayı hedefledik. Bugüne kadar 620 ailemize yardım eli uzatabildik” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
THY Kabin Amiri ve platformun kurucusu Sinem Güldal, salgın başlangıcından bu yana 620 aileye yardım kolisi ulaştırıldığını belirtti.
THY Kabin Amiri ve platformun kurucusu Sinem Güldal, salgın başlangıcından bu yana 620 aileye yardım kolisi ulaştırıldığını belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) kokpit ve kabin ekipleri tarafından 8 yıl önce kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. 1.000’e yakın dernek gönüllüsünün desteğiyle oluşturulan yardım kolilerinin hazırlanmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zamanın büyük kısmını evde geçiren ailelerin ihtiyaçları ayrıntılarıyla düşünüldü. Paketlerde gıda ürünlerinin yanısıra temizlik ürünleri ve koruyucu maske ile eldiven de yer aldı.

ANNELERİ UNUTMADILAR

THY Kabin Amiri ve platformun kurucusu Sinem Güldal, salgın başlangıcından bu yana 620 aileye yardım kolisi ulaştırıldığını belirtti. Kolilerde her türlü ihtiyacın düşünüldüğüne değinen Güldal, şunları kaydetti: “Güllacından hurmasına, deterjanından çay ve şekerine kadar zengin içerikli bir koli hazırlamaya çalıştık. Ramazan ayında ailelerimizin sofralarında buluşamasak bile kalplerinde buluşmayı hedefledik. Iğdır, Van, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Tekirdağ’da bulunan kardeş derneklerimiz aracılığıyla da ailelerimize market çekleri verdik.” Güldal, platforma sosyal medya üzerinden veya telefonla ulaşılabileceğini aktararak, şu bilgileri verdi: “Bizlere ulaşan ailelerimizden belgeler talep ederek, kısa bir araştırma sonrasında desteğimizi ulaştırıyoruz. Gelen desteklerle oluşan imkan çerçevesinde bugüne kadar 620 ailemize yardım eli uzatabildik.” İyiliğe Uçanlar Platformu gönüllüleri Anneler Günü’nde, yüksek seviyede engelli çocuğu olan anneler için sürpriz hazırladı. Gaziosmanpaşa’da yaşayan, çocuklarının durumu ve yaşadıkları maddi güçlük nedeniyle hiç Anneler Günü kutlanamamış kadınlar, evlerinde ziyaret edilerek, hediyeler verildi. İhtiyaç sahibi anne ve çocuklar, karşılaştıkları bu sürprizden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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