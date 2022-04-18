Tokyo Camisi’nde Ramazan coşkusu

Japonya’da Müslümanlar, Ramazanın coşku ve bereketini “Bir İftar da Senden Olsun” kampanyasıyla Tokyo Camisi’nde verilen iftarlarda idrak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığa bağlı Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, Ramazan ayında hız kazanan faaliyetlerini anlattı. Caminin “sembolü” diye nitelediği Ramazan iftarlarına, Kovid-19 salgınında verilen aranın ardından kavuşmanın sevinci yaşadıklarını belirten Çınar, “Olmazsa olmazımıza kavuştuk” dedi.

GÜNDE 400 KİŞİ

Çınar, yerleşkedeki Diyanet Türk Kültür Merkezi’ne ait salonda, “Bir İftar da Senden Olsun” temasıyla yerli ve yabancı sponsorlarının desteğiyle verilen iftarlarda hafta içi 400, hafta sonu 600 kişinin buluşabildiğini söyledi. Her millet, renk ve kültürden Müslüman’ı Ramazan’da bir araya getirildiklerini aktaran Çınar, iftarların İslam ve Türk kültürünün tanıtılmasında özel bir fırsat sunduğunu söyledi.

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TERAVİH HATİMLE

Akşam ezanıyla başlayan iftar sevincinin, hatimle kılınan teravihle katlandığına dikkati çeken Çınar, hatim duasıyla Ramazan Bayramı’na kavuşmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

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