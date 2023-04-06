Tunus’ta başkentteki İbni Sina Mahallesi sakinleri 13 yıldır her Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için iftar sofrası kuruyor. Başkentin yoksul mahallelerinden Verdiyye, Muhammediyye ve İbni Sina mahallelerinin kesiştiği noktada bulunan esnaf lokantasıyla anlaşan İbni Sina Mahallesi sakinleri, lokantada hazırlanan yemeklerin yanı sıra kendi imkanlarıyla hazırladıkları Ramazan sofrasında yüzlerce yoksul ve öğrenciye iftar veriyor. Bu örnek Ramazan dayanışmasına öncülük eden mahalle sakini Said el-Murabit, "Mahalle dayanışması neticesinde başlattığımız bu organizasyon toplumsal dayanışmaya dönüştü. Kurduğumuz sofrada önceleri 150-200 kişi misafir ederken artık 2 bin kişiye iftar hazırlayacak duruma geldik" dedi.

HİÇBİR YERDEN DESTEĞİ YOK

İftar sofrasına ilişkin değerlendirmede bulunan lokanta sahibi Ali el-Hedefi ise, "Bu iftar sonrası Tunus’un halk sofrası. Partilerin ya da derneklerin hazırladığı bir sofra değil. Para toplamıyoruz, herhangi bir banka hesabımız yok, halk kendi imkanlarıyla gelip burada doğrudan destek oluyor" diye konuştu.

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