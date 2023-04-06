Ramazan Tunusun halk sofrası
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Tunus’un halk sofrası

Tunus’un başkentindeki 3 yoksul mahallenin kesiştiği noktada kurulan ‘halk sofrasıyla’ yüzlerce yoksul ve öğrenci iftar ediyor.

Abone Ol Google News
Esmanur Hangül Yeni Şafak
Tunus’un halk sofrası
Tunus’un halk sofrası.

Tunus’ta başkentteki İbni Sina Mahallesi sakinleri 13 yıldır her Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için iftar sofrası kuruyor. Başkentin yoksul mahallelerinden Verdiyye, Muhammediyye ve İbni Sina mahallelerinin kesiştiği noktada bulunan esnaf lokantasıyla anlaşan İbni Sina Mahallesi sakinleri, lokantada hazırlanan yemeklerin yanı sıra kendi imkanlarıyla hazırladıkları Ramazan sofrasında yüzlerce yoksul ve öğrenciye iftar veriyor. Bu örnek Ramazan dayanışmasına öncülük eden mahalle sakini Said el-Murabit, "Mahalle dayanışması neticesinde başlattığımız bu organizasyon toplumsal dayanışmaya dönüştü. Kurduğumuz sofrada önceleri 150-200 kişi misafir ederken artık 2 bin kişiye iftar hazırlayacak duruma geldik" dedi.

HİÇBİR YERDEN DESTEĞİ YOK

İftar sofrasına ilişkin değerlendirmede bulunan lokanta sahibi Ali el-Hedefi ise, "Bu iftar sonrası Tunus’un halk sofrası. Partilerin ya da derneklerin hazırladığı bir sofra değil. Para toplamıyoruz, herhangi bir banka hesabımız yok, halk kendi imkanlarıyla gelip burada doğrudan destek oluyor" diye konuştu.


15 bin din görevlisi destek için sahada

Savaşın içinde başlayan hayır

İlle de sevgi

Ekonomide Mehmet Şimşek modeli

Ekonomide Mehmet Şimşek modeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında geçtiğimiz günlerde görüştüğü eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde ekonomi yönetiminin koordinasyonunda olacağını duyurdu.
Mehmet Metinerden çarpıcı iddia

Mehmet Metiner'den çarpıcı iddia

"HDP seçmeni cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verecek"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.