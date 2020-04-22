Ramazan Türbe ziyaretlerine koronavirüs engeli Ramazanda kapalı olacak
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Türbe ziyaretlerine koronavirüs engeli: Ramazan'da kapalı olacak

Eyüpsultan, Aziz Mahmud Hüdayi, Yahya Efendi, Oruç Baba, Hazreti Yuşa gibi türbelerin bulunduğu mekanlar ramazanda koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Teravih ve cemaatle namaz da bu yıl salgın sebebiyle kılınamayacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 117 türbe bulunuyor. Padişahların tahta çıkarken kılıç kuşandığı Eyüp Sultan Türbesi, Fatih Sultan Mehmet türbesi, Kanuni Sultan Süleyman türbesi, Hürrem Sultan türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi türbesi, Oruç Baba türbesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki türbesi, Hazreti Yuşa türbesi ve "Vefa" semtinin isim babası Ebul Vefa Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu birçok özel mekan, İstanbul’da özel dini günlerde ve ramazan ayı süresince ziyaretçi akınına uğrayan mekanlar arasında yer alıyor.

İftar sofrasında yüksek sesle konuşmayın!
HAYAT
İftar sofrasında yüksek sesle konuşmayın!

  • Vatandaşların ziyarette bulunup dua ettiği ve oruçlarını açarak manevi huzuru buldukları bu mekanlar, bu ramazan ayında yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olacak.

Normalleşme sonuna kadar süreç uzayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda tüm müze ve ören yerleriyle türbeleri 30 Nisan'a kadar kapatıldı. Türbelerin normalleşmenin yaşanması beklenen ramazan ayı sonuna kadar ziyarete kapalı kalması, bu sürenin de değerlendirilerek uzatılması bekleniyor.

Pide fiyatları açıklandı
EKONOMİ
Pide fiyatları açıklandı
  • Birçok türbede sandukaların bulunduğu alanlar tamamen ziyarete kapalı tutulurken bazı ziyaretgahlarda ise vatandaşlar hacet pencelerinden dua edebilecek.

Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.