Türbe ziyaretlerine koronavirüs engeli: Ramazan'da kapalı olacak

İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 117 türbe bulunuyor. Padişahların tahta çıkarken kılıç kuşandığı Eyüp Sultan Türbesi, Fatih Sultan Mehmet türbesi, Kanuni Sultan Süleyman türbesi, Hürrem Sultan türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi türbesi, Oruç Baba türbesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki türbesi, Hazreti Yuşa türbesi ve "Vefa" semtinin isim babası Ebul Vefa Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu birçok özel mekan, İstanbul’da özel dini günlerde ve ramazan ayı süresince ziyaretçi akınına uğrayan mekanlar arasında yer alıyor.

HAYAT İftar sofrasında yüksek sesle konuşmayın!

Vatandaşların ziyarette bulunup dua ettiği ve oruçlarını açarak manevi huzuru buldukları bu mekanlar, bu ramazan ayında yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olacak.

Normalleşme sonuna kadar süreç uzayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda tüm müze ve ören yerleriyle türbeleri 30 Nisan'a kadar kapatıldı. Türbelerin normalleşmenin yaşanması beklenen ramazan ayı sonuna kadar ziyarete kapalı kalması, bu sürenin de değerlendirilerek uzatılması bekleniyor.

EKONOMİ Pide fiyatları açıklandı