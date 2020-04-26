Ramazan Türk Kızılayı Kadıköyde ücretsiz pide dağıttı
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RAMAZAN HABERLERİ

Türk Kızılayı Kadıköy'de ücretsiz pide dağıttı

Türk Kızılayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara Kadıköy'de ücretsiz pide dağıttı.

Haber Merkezi AA
Pide dağıtımına Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kadıköy şube başkanı Habip Kiraz ve Kızılay gönüllüleri katıldı.
Pide dağıtımına Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kadıköy şube başkanı Habip Kiraz ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Türk Kızılayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara Kadıköy'de ücretsiz pide dağıttı.

Pide dağıtımına Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kadıköy şube başkanı Habip Kiraz ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Gazetecilere, bugün ramazanın üçüncü olduğunu ve bu tür faaliyetleri birçok il ve ilçede yaptıklarını ifade eden Can, şunları kaydetti:

  • ''İftara yakın zamanda insanımız evden çıkamadığı için ücretsiz pide ikramında bulunuyoruz. Ramazan boyunca bu faaliyetlerimiz devam edecek. Gıda kolisinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine 400 TL nakdi yardım yapıyoruz. Ramazanın yardımlaşmanın ve merhametin bol olduğu bir ay olması hasebiyle fitre ve zekatlarını Kızılay üzerinden vermek isteyenler 'FİTRE' yazarak boş bırakıp '1877'ye SMS gönderirlerse kişi başına 27 TL fitre ihtiyaç sahiplerine bizim aracılığımızla göndermiş olurlar. Halkımızın ramazanını tebrik ediyorum. Bu günlerin de geçeceğini ümit ediyoruz. Daha güzel günlerde insanlarımızla hep beraber olacağız.''
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