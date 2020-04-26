Türk Kızılayı Kadıköy'de ücretsiz pide dağıttı

Türk Kızılayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara Kadıköy'de ücretsiz pide dağıttı.

Pide dağıtımına Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kadıköy şube başkanı Habip Kiraz ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Gazetecilere, bugün ramazanın üçüncü olduğunu ve bu tür faaliyetleri birçok il ve ilçede yaptıklarını ifade eden Can, şunları kaydetti: