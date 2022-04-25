TVNET iftar sofralarına Buhara'dan konuk oluyor

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da.
İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'dan gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.
İftar Özel Yayını bugün Buhara'dan yapıldı.
Ramazan ayının 24. iftar programını izlemek için:
Ramazan ayının 23. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 22. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 21. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 20. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 19. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 18. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 17. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 16. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 15. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 14. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 13. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 12. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 11. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının 10. programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının dokuzuncu programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının sekizinci programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının yedinci programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının altıncı programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının beşinci programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının dördüncü programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının üçüncü programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının ikinci programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının ilk programını izlemek için tıklayınız.