Ramazan TVNET iftar sofralarına Buharadan misafir oluyor
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RAMAZAN HABERLERİ

TVNET iftar sofralarına Buhara'dan misafir oluyor

TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da yaşıyor. İsmail Halis'in sunumuyla gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TVNET iftar sofralarına Buharadan misafir oluyor
TVNET iftar sofralarına Buhara'dan misafir oluyor

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinde.

İsmail Halis'in sunumuyla Özbekistan'dan gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

Ramazan ayının 16. iftar programını izlemek için:

Ramazan ayının 15. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 14. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 13. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 12. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 11. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 10. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının dokuzuncu programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının sekizinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının yedinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının altıncı programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının beşinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının dördüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının üçüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ikinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ilk programını izlemek için tıklayınız.

TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
OYNAT 03:05
TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu. Kasım ayında düzenlenecek Türk Konseyi zirvesinde sürprizlerin olacağını söyleyen Yıldırım, 'Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olması talebimiz var. Bu, teşkilat tarafından değerlendiriliyor.' ifadelerini kullandı.

150 yıl sonra!
RAMAZAN
150 yıl sonra!
TVNET Özbekistanda

TVNET Özbekistan'da

İftar sofralarına Buhara'dan misafir olunuyor.
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