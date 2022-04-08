Ramazan TVNET iftar sofralarınıza Semerkanddan konuk oluyor
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RAMAZAN HABERLERİ

TVNET iftar sofralarınıza Semerkand'dan konuk oluyor

TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TVNET iftar sofralarınıza Semerkanddan konuk oluyor
İsmail Halis

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da.

İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

Ramazan ayının altıncı iftar programını izlemek için:

Ramazan ayının altıncı programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının beşinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının dördüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının üçüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ikinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ilk programını izlemek için tıklayınız.

TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
OYNAT 03:05
TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu. Kasım ayında düzenlenecek Türk Konseyi zirvesinde sürprizlerin olacağını söyleyen Yıldırım, 'Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olması talebimiz var. Bu, teşkilat tarafından değerlendiriliyor.' ifadelerini kullandı.

150 yıl sonra!
RAMAZAN
150 yıl sonra!
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden konuk olunuyor.
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