Ramazan TVNET iftar sofralarınıza Semerkanddan misafir oluyor
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RAMAZAN HABERLERİ

TVNET iftar sofralarınıza Semerkand'dan misafir oluyor

TVNET, bu yıl Ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilecek yayınlar, Ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TVNET iftar sofralarınıza Semerkanddan misafir oluyor
İsmail Halis

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da.

İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilecek yayınlar, Ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

Ramazan ayının ilk iftar programını izlemek için:


150 yıl sonra!
RAMAZAN
150 yıl sonra!

Ramazan heyecanı Semerkand'dan TVNET ekranlarına yansıyor
OYNAT 02:20
Ramazan heyecanı Semerkand'dan TVNET ekranlarına yansıyor
TVNET, bu yıl Ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilecek yayınlar, Ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

Semerkandda Ramazan

Semerkand'da Ramazan

TVNET, bu yıl iftar sofralarınıza Özbekistan'dan misafir oluyor.
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