TVNET iftar sofralarınıza Semerkand'dan misafir oluyor TVNET, bu yıl Ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilecek yayınlar, Ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

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