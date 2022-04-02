TVNET iftar sofralarınıza Semerkand'dan misafir oluyor

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da.İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilecek yayınlar, Ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.Ramazan ayının ilk iftar programını izlemek için: RAMAZAN 150 yıl sonra! OYNAT 02:20 Ramazan heyecanı Semerkand'dan TVNET ekranlarına yansıyor TVNET, bu yıl Ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilecek yayınlar, Ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2232647'); PID2.render('pid#comment-count-2232647'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder