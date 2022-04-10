Ramazan TVNET iftar sofralarınıza Taşkentten konuk oluyor
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RAMAZAN HABERLERİ

TVNET iftar sofralarınıza Taşkent'ten konuk oluyor

TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak. İftar Özel Yayını bugün Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinden gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TVNET iftar sofralarınıza Taşkentten konuk oluyor
İsmail Halis ve Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da.

İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

Ramazan ayının dokuzuncu iftar programını izlemek için:

Ramazan ayının sekizinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının yedinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının altıncı programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının beşinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının dördüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının üçüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ikinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ilk programını izlemek için tıklayınız.

TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
OYNAT 03:05
TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu. Kasım ayında düzenlenecek Türk Konseyi zirvesinde sürprizlerin olacağını söyleyen Yıldırım, 'Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olması talebimiz var. Bu, teşkilat tarafından değerlendiriliyor.' ifadelerini kullandı.

150 yıl sonra!
RAMAZAN
150 yıl sonra!
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
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