TVNET Semerkand'da: İftar sofralarına Özbekistan'dan misafir olunuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mushafı'nı tanıttı: Medeniyetimizin yeni sembolü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu. Türkiye'de 7 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan ve 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya eden el yazması Kur'an-ı Kerim'i tanıtan Erdoğan, "Medeniyetimizin yeni bir işareti ve sembolü olarak görüyorum" dedi. Eseri kazandıran hattat Hüseyin Kutlu'ya teşekkür eden Erdoğan, "Yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.