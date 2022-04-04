Ramazan TVNET Taşkentte İsmail Halisin konuğu Binali Yıldırım oldu
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RAMAZAN HABERLERİ

TVNET Taşkent'te: İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu

TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TVNET Taşkentte: İsmail Halisin konuğu Binali Yıldırım oldu
İsmail Halis - Binali Yıldırım

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da.

İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

  • Bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu ise TDT Aksakallar konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu.

Ramazan ayının üçüncü iftar programını izlemek için:

Ramazan ayının ikinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ilk programını izlemek için tıklayınız.

150 yıl sonra!
RAMAZAN
150 yıl sonra!

Ramazan heyecanı Semerkand'dan TVNET ekranlarına yansıyor
OYNAT 02:20
Ramazan heyecanı Semerkand'dan TVNET ekranlarına yansıyor
TVNET, bu yıl Ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilecek yayınlar, Ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
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