TVNET Taşkent'te: İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da.
İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'da gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.
- Bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu ise TDT Aksakallar konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu.
Ramazan ayının üçüncü iftar programını izlemek için:
Ramazan ayının ikinci programını izlemek için tıklayınız.
Ramazan ayının ilk programını izlemek için tıklayınız.