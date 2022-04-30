Ramazan Ugandanın renkleri
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RAMAZAN HABERLERİ

Uganda’nın renkleri

Ugandalı Müslümanların kullandığı “enkofira” isimli renkli takkeler, yıllardır Ramazan ayının sembolü olarak kabul ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uganda’nın renkleri
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Ugandalı Müslümanların kullandığı “enkofira” isimli renkli takkeler, yıllardır Ramazan ayının sembolü olarak kabul ediliyor. Ramazana özel çoğunlukla beyaz renkli, uzun kıyafetler giyen Ugandalı Müslümanlar, geleneksel takkelerini takıyor. Farklı renk ve işlemeleri bulunan takkeler, Müslümanlar tarafından günlük hayatta kullanılıyor olsa da özellikle ramazan ayında tercih ediliyor. Enkofira, Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşadığı Uganda’da, Müslümanların bir çeşit sembolü olarak görülüyor. Geleneksel takkeyi takan kişinin Müslüman olduğu anlaşılıyor ve o kişinin dini hassasiyetlerine saygı gösteriliyor.

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