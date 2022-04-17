Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayının değerine ve kıymetine dikkati çekmek için “Uluslararası Çizgilerle Ramazan” sergisi düzenliyor. 18 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak ve “Ramazan, Doğruluk, Zekat” temalarıyla dünya çizerlerinin kaleme aldığı sergi, 5 Mayıs’a kadar Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.
50 ESER YER ALACAK
Uluslararası 117 sanatçının 305 eserle katkı sağladığı sergide, 50 eser yer alacak. TDV, 2019’da Yemen’de yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumda duyurulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla “Uluslararası Çizgilerle Yemen” sergisi de düzenlemişti.