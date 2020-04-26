Ramazan Vatan nöbetinde ilk iftar Gözüm bölgemde kulağım komutanda
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RAMAZAN HABERLERİ

Vatan nöbetinde ilk iftar: Gözüm bölgemde kulağım komutanda

Türkiye-İran sınırında nöbet tutan Mehmetçik, ilk iftarını elleri tetikte yaptı. Piyade Sözleşmeli Er Oktay Eraslan, “Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım” derken, Piyade Er Abdulmenaf Büyüktapu, “Ailemden uzak kalsam da burada biriktirdiğim anıları ömür boyu unutmayacağım” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sınır hattının sıfır noktasındaki Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu’nda görevli askerler, yurdun en doğusunda bulunan İran sınırını koruyor. Günlük rutin görevlerini aksatmadan yerine getiren askerler, ailelerinden uzakta, 1446 metre rakımlı karakolda Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşıyor. İftar vaktinde yemekhanede toplanan Mehmetçik, yemek duasının ardından oruç açtı.

GÖZÜM BÖLGEMDE, KULAĞIM KOMUTANDA

Sözleşmeli Er Oktay Eraslan

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Sözleşmeli Er Oktay Eraslan

Karakolun kule nöbetçilerinden Piyade Sözleşmeli Er Oktay Eraslan, tekmil verirken, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım" dedi. Eraslan, kendisinin merkez kule gözetleme nöbetçisi olduğunu belirterek, "Karakolumuzun bulunduğu konum itibarıyla kış ayları çok sert geçmektedir ancak devletimizin bize sağladığı imkanlar sayesinde görevimizi en iyi şekilde icra etmekteyiz" diye konuştu.

ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAĞIM

  • Piyade Er Abdulmenaf Büyüktapu da 4 aydır bu karakolda görev yaptığını belirterek, "Askerliğimi hudut karakolunda geçireceğim için mutluyum. Ailemden uzak kalsam da burada biriktirdiğim anıları ömür boyu unutmayacağım" dedi. Karakolun aşçısı Piyade Er Emirhan Dirik, her gün arkadaşlarına yemek yaptığını, ramazan ayının ilk iftarında da arkadaşları için güzel yemekler hazırladığını söyledi. Dirik, şunları kaydetti: "Komutanlarım bazen arkadaşlarıma yaptığım yemekleri beğenip beğenmediklerini soruyor, arkadaşlarım yaptığım yemekleri beğendiklerini söylüyor. Hudut hizmetinde görevli olan arkadaşlarımın lezzetli yemekler yemesinin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün iftarda yayla çorbası, et sote, kıymalı makarna, salata ve kemalpaşa tatlısı var."

MSB yurt dışında görevli Mehmetçiğin ilk iftarına ait görüntüleri paylaştı
OYNAT 02:22
MSB yurt dışında görevli Mehmetçiğin ilk iftarına ait görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yurt dışında görev yapan Mehmetçiklerimizin ilk iftarına ait görüntüler paylaşıldı. Videolu paylaşımda, 'Yedi iklim, üç kıtada görev yapan Kahraman Mehmetçik; Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de Kovid-19 tedbirlerinden taviz vermeden kışla yemekhanelerinde ilk iftarlarını yaptı' ifadeleri kullanıldı.
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