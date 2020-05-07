Ramazan Vatanlarından uzakta koronavirüs tedirginliğinde iftar yapıyorlar
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RAMAZAN HABERLERİ

Vatanlarından uzakta koronavirüs tedirginliğinde iftar yapıyorlar

Koronavirüs salgını öncesi seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Senegalli Salman, 3 kardeşi ve 3 akrabasıyla paylaştığı Laleli'deki tek göz odada orucunu açıyor. Salman, "Seyyar satıcılık yapıyorduk, pandemi nedeniyle işler durdu. Sivil inisiyatifler olmasa aç kalırız. Kendimizi korumak için dışarıya çıkmıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Afrika'nın değişik ülkelerinden daha iyi bir yaşam umuduyla İstanbul'a geliyorlar.
Afrika'nın değişik ülkelerinden daha iyi bir yaşam umuduyla İstanbul'a geliyorlar.

Senegalli Salman, ülkesinden binlerce kilometre uzakta kardeşleri ve 3 akrabasıyla yaşadığı tek göz odada, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde iftar yapıyor.

Türkiye'ye çalışmak için 2015'te gelen Salman, Kovid-19 salgını öncesine kadar seyyar satıcılık yaparak geçimini sağladı.

Salgın nedeniyle iş yapamayan ve para kazanamayan Salman, 3 kardeşi ve 3 yakın akrabasıyla paylaştığı 1600 lira kira verdikleri Laleli'deki tek göz odada, ayakta kalmaya çalışıyor.

Vatanlarından uzakta yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen oruç tutmayı aksatmayan Salman ve akrabalarının Laleli'deki odada iftarlarına tanıklık etti.

AA
Geleneksel yemekleri.

İftar öncesinde küçük tüpte soğanlı tavuk ve patates kızartması hazırlandı. Geleneklerine uygun olarak bir tepsinin içerisine patates kızartması ve tavuk boşaltıldı.

Yer sofrasında iftar saatinin gelmesini bekleyen Salman, kardeşleri ve akrabaları, hurma ile oruçlarını açtı, sonra yemeklerini yedi.

"Sivil inisiyatifler olmasa aç kalırız"

Senegalli Selman, daha önce birkaç kez Yunanistan'a geçmeyi denediğini, her defasında bu ülkeden geri gönderildiğini ifade etti. Son olarak geçen aylarda bir kez daha kardeşiyle Avrupa'ya gitmeye çalıştığını anlatan Salman, yine başarılı olamadıklarını dile getirdi.

  • Salman, oturum izni sıkıntısı olmasa İstanbul'da yaşamak istediğini söylerken, "Hollanda'da bir kardeşimiz daha var. Türkiye'de şartlar böyle devam ederse onun yanına gitmek de benim için bir seçenek." dedi.

Kovid-19 salgınından etkilendiklerini anlatan Salman, "Seyyar satıcılık yapıyorduk, pandemi nedeniyle işler durdu. Sivil inisiyatifler olmasa aç kalırız. Kendimizi korumak için dışarıya çıkmıyoruz." diye konuştu.

Afrika'nın değişik ülkelerinden daha iyi bir yaşam umuduyla İstanbul'a gelen Afrikalılar, genellikle günlük işler yaparak hayatta kalmaya çalışıyor.

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