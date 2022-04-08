Ramazan Yardımlar Ganalıları sevindirdi
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RAMAZAN HABERLERİ

Yardımlar Ganalıları sevindirdi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), “Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var” temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı Ramazan programı çerçevesinde Gana’da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yardımlar Ganalıları sevindirdi
Ramazan programı çerçevesinde Gana’da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), “Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var” temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı Ramazan programı çerçevesinde Gana’da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. TDV Temsilcisi Onur İnan, Ramazan vesilesiyle ülkede ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin koli gıda dağıtıldığını söyledi. Ülke genelinde 7 su kuyusu da açtıklarını ifade eden İnan, “Hediyem Kuran Olsun” projesi kapsamında 3 bin İngilizce mealli Kur’an-ı Kerim dağıttıklarını dile getirdi.

Gazze’ye Diyanet'ten Ramazan yardımı
OYNAT 02:07
Gazze’ye Diyanet'ten Ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayının ilk günü, Gazze Şeridi'ndeki 4 farklı bölgede bin 950 aileye gıda desteğinde bulundu. Yardımların dağıtımına TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun de katıldı.

HAYIR DUA EDİYORLAR

TDV Akra Din Hizmetleri Müşaviri Süleyman Kısaoğlu, ülkede yapılan yardımların tamamını Türk hayırseverlerin gönderdiğini ifade etti. Bağışçıların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kısaoğlu, “Bağışçılarımız Ganalı Müslümanların Ramazan sevincini dolu dolu yaşamalarına vesile olmuşlar. Ganalı Müslümanlar her daim hayırsever halkımıza dua etmekteler” dedi. Kısaoğlu, söz konusu yardımların, iki ülke arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını da sağlamlaştırdığını ifade etti.

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