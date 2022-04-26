Yemeklerini paylaşıyorlar

Ordu’nun Ulubey ilçesindeki Anadolu Lisesi’nin pansiyonunda kalan kız öğrenciler, Ramazan boyunca ihtiyaçlı ailelere iftar yemeği sağlamak için “Sefer Tası” projesini başlattı. Öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenciler, pansiyonunda pişen yemekleri sefer tasına koyarak her gün iftar öncesi 5 ailenin evine götürüyor. Proje kapsamında her gün farklı 5 aileye Ramazan ayı boyunca yemek ulaştırılıyor.

ONLARIN MUTLULUĞU BİZİ GURURLANDIRIYOR

12. sınıf öğrencisi Beste Ergün, Ramazanın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu, bundan dolayı “Sefer Tası” projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Her gün pansiyonda hazırlanan sıcak yemekleri sefer taslarına koyarak belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini belirten Ergün, ailelerin çok mutlu olduğunu söyledi. 11. sınıf öğrencisi Büşra Erarslan ise ihtiyaç sahibi ailelerle yemeklerini paylaştıklarını dile getirerek, “Projemiz aileleri çok mutlu ediyor. Onların mutlulukları bizleri de bir hayli gururlandırıyor” dedi. İhtiyaç sahipleri ise yemek getiren öğrencilere teşekkür etti.

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