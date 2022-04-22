Ramazan Yetim kadınlar yetim çocuklara bayramlık hazırlıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Yetim kadınlar yetim çocuklara bayramlık hazırlıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ramazan Bayramı’nda Suriye’de 100 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtarak yüzlerini güldürmeyi planlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yetim kadınlar yetim çocuklara bayramlık hazırlıyor
Hatay Reyhanlı'daki fabrikada yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklar için kıyafet dikiliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ramazan Bayramı’nda Suriye’de 100 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtarak yüzlerini güldürmeyi planlıyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 1 yıl önce kurulan dikim atölyelerinde öncelikli olarak yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklara dağıtılacak elbiselerin dikimine başlandı. Haftanın 6 günü faaliyet gösteren, 24 Suriyeli kadının çalıştığı atölyede, çocukların bayramlıklarını yetiştirmek için yoğun mesai harcanıyor. Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, “Burada haftanın 6 günü 24 yetim annemiz çalışıyor. Suriyeli kadınlar aslında kendi ülkelerinde vatandaşları için kıyafet üretiyorlar. Bu proje sayesinde de kadınlar kendi gelirlerini kazanarak ailelerinin ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Atölyemizde üretilen kıyafetler Suriye’deki giyim mağazalarına gönderilerek çocuklara dağıtılacak.” dedi.

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