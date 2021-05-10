Ramazan Yetim ve öksüz çocukların dilekleri bayram hediyeleri oldu
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Yetim ve öksüz çocukların dilekleri bayram hediyeleri oldu

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hayırsever vatandaşların desteğiyle yetim ve öksüz çocuklara yönelik başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyasında 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi. Yetim ve öksüz çocuklar için hazırlanan Ramazan Bayramı hediyeleri, yapılan törenin ardından adreslerine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Yetim ve öksüz çocukların dilekleri bayram hediyeleri oldu
2 bin 300 yetim ve öksüz çocuğun dileği adreslerine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Gaziantep Valiliği’nin kentteki yetim ve öksüz çocukların mektup yazarak en çok gerçekleşmesini istedikleri bir dileklerini hayata geçirmek için başlattığı "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası hayata geçirildi.

Bu kapsamında 2 bin 300 yetim ve öksüz çocuğun "Keşke olsa" dedikleri bayram dilekleri gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı’nda kayıtlı 18 yaş altındaki 2 bin 300 öksüz ve yetim çocuğun bayram istekleri hayırsever vatandaşların desteğiyle temin edilerek adreslerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Yetim çocukların yüzü gülecek
RAMAZAN
Yetim çocukların yüzü gülecek

Proje kapsamında hayırsever iş adamlarının desteğiyle temin edilen oyuncak, tablet, bilgisayar, bisiklet, çocuk odası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi pek çok malzemenin adreslere teslimi öncesi bir tören düzenlendi. Gaziantep Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayırseverler ve Vefa Sosyal Destek ekipleri katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül, çocukları sevindirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Proje ile 2 bin 300 çocuğumuzun bütün dilekleri gerçekleşti"

Proje hakkında da bilgiler veren Vali Gül, "Bu proje sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alan yetim ve öksüz çocuklarımıza yönelik yapılan bir projedir. Bu proje ile 2 bin 300 çocuğumuzun bütün dilekleri gerçekleşti. Bu dilekler içerisinde bulunduğumuz alanda görülen ve görülmeyen her şey var. Bunların da içerisinde tablet, bilgisayar, bisiklet, çocuk odası, televizyon, beyaz eşya, oyuncak gibi eşyaların dışında umre gezileri, Çanakkale gezisi, anıtkabir gezisi, devlet büyükleri ile görüşme istekleri, babasının mezarının yapılması istekleri gibi hayata dair ne istekler varsa bu çocuklar da onu istiyor. O yüzden projenin başından beri bizlere destek veren hayırseverlerimiz başta olmak üzere bu süreci birlikte yürüttüğümüz Vefa Sosyal Destek ekipleri ile herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gül tarafından kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi. Belge takdimin ardından kentteki 2 bin 300 yetim ve öksüz çocuğun dileği adreslerine teslim edilmek üzere yola çıktı.

İdlib’de kadınlar ikinci el kıyafetlerden bayramlık üretiyor
RAMAZAN
İdlib’de kadınlar ikinci el kıyafetlerden bayramlık üretiyor
Abone Ol Google News
İslam dünyasına yardım çağrısı

İslam dünyasına yardım çağrısı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Gören şaşırıp kalıyor

Gören şaşırıp kalıyor

Trabzon'da komşuların 'inat merdivenleri'
Mescidi Aksada direniş: Müslümanların çığlıkları Ağlama Duvarında duyulmuyor

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.