Ramazan Yetimlerin yüzü güldü
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RAMAZAN HABERLERİ

Yetimlerin yüzü güldü

Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde yurt dışında 20 noktada iftar düzenleyip yetimlere yardım ulaştırdı. Bosna’daki çalışmalara gönüllü olarak katılan şehit eşi Vildan Demirci “Benim de iki çocuğum yetim. Bu yüzden onları daha iyi anlıyorum. Bir yetimin gülmesi dünyanın gülmesi gibi” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinde Kral Abdullah Camii’de iftar düzenlendi.
Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinde Kral Abdullah Camii’de iftar düzenlendi.

Ramazan ayının 15. günü kutlanan "Dünya Yetimler Günü"nde, Türk Kızılayı ailelere sevinç ulaştırdı. Kızılay, yardıma muhtaç yetim aileler için Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinde Kral Abdullah Camii’de iftar düzenledi. Ardından cami avlusunda yetim ailelerine gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Özsoy, "Türkiye'nin desteğiyle "Hilal Olsun" sloganıyla yetimlere yardım dağıtabildik. Buradaki gibi Türkiye ve yurt dışında milyonlarca kişiye gıda kolileri ile yardım ulaştırıyoruz" dedi. Bosna Hersek’teki çalışmaları anlatan Özsoy, "Bosna Hersek’te bugün ve bugünden sonra yaptığımız gıda kolisi yardımı ile ihtiyaç sahibi 16 bin kişiye ulaşacağız. Bu akşam dışarda ihtiyaç sahibi yetim ailelerden oluşan 500 kişiye yardım yaptık. Zaten verdiğimiz iftarda 500 kişilik idi. Bu akşam Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında her şubede binlerce kişi Türk Kızılay sayesinde iftar yaptı. Yurt dışında da 20 yerde iftar düzenlendi bu gece” şeklinde konuştu.

ŞEHİDİN EŞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Vildan Demirci

Yardımlarda aktif olarak faaliyet gösteren Türk Kızılay Gönüllüsü Vildan Demirci, "Eşim Murat Dermici, 15 Temmuz’da şehit düştü. 2 tane çocuğum babasız kaldı. O duyguları kendim yaşadıktan sonra, yetimleri daha iyi anlamaya başladım. Ben de bir şeyler yapmak istedim ve bu sayede Kızılay gönüllüsü oldum. Burada Bosna’da, hala savaş kalıntısı binalar ve onun hüznü var. Bu nedenle yoksul ve yetim insanlar çok sayıda. Yardım yaparken onların yaşadığı mutluluğu bende yaşıyorum. Benim için bir yetimin gülmesi dünyanın gülmesi gibi” dedi.

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