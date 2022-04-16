Yetimlerin yüzü gülecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, “15 Ramazan Dünya Yetimler Günü” kapsamında, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla hediye dağıtımları ve iftar programları yapacak. Yetim çocuklar ve ailelerine yönelik olarak 56 ilde ve İstanbul’un 20 ilçesinde iftar, 20 ilde ise salon programları yapılacak. Ayrıca, yetim, yetim annesi, mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin bayramlık hediye edilmesi hedefleniyor.

130 BİN YETİME HER AY YARDIM

Yılın tamamında yetimlere ve ailelerine yönelik çalışmalar yürüten İHH, Türkiye dahil 50 ülkede 130 bin 423 yetime her ay düzenli olarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor. Ailelerini kaybetmiş yetimler için yetimhane hizmeti sunan İHH, 13 ülkede bulunan 44 yetimhane ve 2 yetim eğitim merkezinde de çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda 5 ülkede 6 yetimhanenin inşaatına devam ediliyor.

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