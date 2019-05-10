Ramazan Yoldan geçenler iftarsız kalmıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Yoldan geçenler iftarsız kalmıyor

Gümüşhane’ye bağlı Kırıklı köyünde 14 yıldır her Ramazan yolda kalan vatandaşlar için iftar yemeği veriliyor. Sofralarda günlük 80 kişi ağırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırıklı köyü sakinleri Ramazan’da yolda kalan vatandaşlar için 14 yıldır iftar sofrası kuruyor.
Kırıklı köyü sakinleri Ramazan’da yolda kalan vatandaşlar için 14 yıldır iftar sofrası kuruyor.

Gümüşhane’de merkeze bağlı Kırıklı köyü sakinleri Ramazan’da yolda kalan vatandaşlar için 14 yıldır iftar sofrası kuruyor. İl merkezine 24 kilometre mesafedeki Kırıklı köyünde merhum muhtar Alim Aşkın tarafından karayolu kenarındaki köy kahvesinde iftar saatinde bir kamyon sürücüsünün ekmek-zeytinle iftar yaptığını görmesiyle başlatılan hayırlı gelenek nesilden nesile aktarılarak devam ettiriliyor.

İftar için dört çeşit yemeğin hazırlandığı köyde günde ortalama 80 kişi misafir ediliyor. Gümüşhane-Erzincan kara yolunu kullanan sürücüler köylülerin iftar sofralarına konuk oluyor.

EKMEĞİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

Kırıklı Köyü Muhtarı Fikret Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde iftar uygulamasını merhum muhtar Alim Aşkın’ın başlattığını söyledi. Etkinliğin ilk zamanlarında köylülerin evlerinde pişirdikleri yemekleri köy kahvesine getirdiğini anlatan Bulut, şunları söyledi:

“Soframız zamanla kalabalıklaştığı için artık yemeklerimizi aşçımız, masrafları köylülerimiz tarafından karşılanan mutfağımızda pişiriyor. Bundan sonra da iftar sofrası kurmaya devam etmeyi düşünüyoruz. İlk zamanlarda günde 30-40 kişiye iftar veriliyordu ama şu anda iftar saatinde günlük ortalama 80 kişiyi ağırlıyoruz. Yoldan geçenler ve uygulamayı bilenler de köyümüzde iftar saati duruyor. Boş masalar kaldığında köylülerimiz katılıyor. Bu gelenek sayesinde köylülerimiz arasında da kaynaşma oluyor. Hiç tanımadığımız insanlarla ekmeğimizi paylaşıyoruz.”

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  • EVE YETİŞEMEYECEKTİM
  • Erzincan’dan Trabzon’a seyreden TIR sürücüsü Erol Gez, iftar için köyde durduğunu söyledi. Gez, zaman zaman Gümüşhane-Erzincan yolunu kullandığını, daha önce de Kırıklı köyünde iftar yaptığını aktardı. Uygulamanın çok güzel olduğuna işaret eden Gez, “Hem bizim için hem yolda kalan yolcular için mükemmel bir şey. Ben burada durmasam Gümüşhane’de iftara yetişemeyecektim. Şimdi iftarımı burada gönül rahatlığıyla yapıyorum” diye konuştu.

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