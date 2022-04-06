YTB Ramazanda her yerde

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) önceki yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da dünyanın dört bir yanında etkinliklere imza atacak. YTB, Ramazan coşkusunu ve bereketini yurt dışındaki vatandaşlar, soydaş, akraba topluluklar ve Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrencilerle birlikte paylaşacak.

RAFADAN TAYFA AVRUPA’DA

Almanya Dortmund’da gerçekleşen Ramazan Festivali’nde sevilen çizgi film Rafadan Tayfa karakterleri 10 gün minik vatandaşlarla buluşacak. Festivalde Ramazan YTB standı da bulunacak. Bunun yanında YTB bu yıl Londra’da geleneksel hale gelmiş Ramadan Tent isimli iftar çadırı projesinin ana sponsorluğunu üstlendi. Proje kapsamında Londra’nın Trafalgar Meydanı, Westminster, Biritish Library gibi önemli mekânlarında iftar çadırları kurulacak. YTB Başkanı Abdullah Eren de Ramadan Tent iftarlarına katılarak buradaki Türk ve Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

GENİŞ BİR COĞRAFYADA

Yine Avrupa’nın farklı şehirlerinde YTB desteğiyle Anadolu Okuma Evleri adıyla oluşturulan kütüphanelerde okur-yazar buluşmaları şeklinde iftar programları organize edilecek. YTB Ramazan ayında soydaş ve akraba topluluklara yönelik de iftar etkinlikleri düzenleyecek. Balkanlardan Uzak Asya’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya geniş bir coğrafyada planlanan iftar programlarıyla binlerce kişiye ulaşılacak. Azerbaycan, KKTC, Bulgaristan, Irak, Somali başta olmak üzere dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde 20’nin üzerinde iftar programı tertip edilecek. Ayrıca Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’dan ülkemize gelen Tatar Türkleri ve Ahıska Türkleri ile de iftar programlarında bir araya gelinecek.

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