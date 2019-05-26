Zekat potansiyelimiz 55 milyar dolar

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat vakfın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 1975’te kurulan vakfın 1001 şubesiyle 145 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Polat, TDV’nin hayatın insana dokunduğu her alanında din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin yardım götürdüğünü söyledi. Polat, mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “BM verilerine göre, geçen yıl Türkiye, dünyada en çok yardım yapan ülkedir. Bunun en büyük parçasıyız. TDV, Türkiye’nin insalığa hizmet yolunda ortaya koyduğu misyon ve vizyonun büyük bir parçası. Ramazan ve Kurban Bayramı’ndaki çalışmalarımızla, milletimizin lobicilik faaliyetini de yürütmüş oluyoruz. Müslümanların merhamet kültürünü insalığa tanıtıyoruz. Mülteci kardeşlerimize, ihtiyaç sahiplerine, mazlumlara ve yurt dışında zorlu bölgelere ulaşan bir teşkilatız.”

BANKA VERİLERİNE GÖRE

Polat, TDV tarafından “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” projesi kapsamında “zekathesapla.tdv.org” internet sitesini kurduklarını anımsattı. Sitenin, İslam’ın emirlerinden zekatın hesaplanmasında kolaylık sağlayacağına dikkati çeken Polat, şunları kaydetti: “Katılım Bankaları Birliğinin rakamlarına göre, Türkiye’nin zekat kapasitesi 55 milyar dolar. SESRİC’in tespitine göre, İslam dünyasının zekat potansiyeli de 10 trilyon dolar. Bu kapasitelerin karşısında verilen zekat miktarı çok düşük. ‘Zekat nedir, kime ne kadar verilir, nasıl hesaplanır, nereden tespit edilir’ kısmını halkımıza anlatmak ve duyurmak için ‘zekat hesaplama modülü’ oluşturduk. Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizin de desteğiyle zekat hesaplama web stesi oluşturduk. Vatandaşlarımız ‘zekat.tdv.org’ veya ‘zekathesapla.tdv.org’ sitesinde zekatlarını hesaplayabilir. Aynı zamanda Ramazan ayı içerisinde bağışçılar, 5601’e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilir.”

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Hristiyan kabile topluca Müslüman oldu

Din, dil ayrımı gözetmeksizin yapılan çalışmalarla gayrimüslimlerin kalplerinin İslam’a ısındığını söyleyen Polat, şu bilgiyi verdi: “Bu çalışmalar neticesinde de ihtida hikayeleri oluyor. Senegal’de geçen kurban faaliyetinde et dağıtımının yapıldığı 600 kişilik Hristiyan kabile topluca Müslüman oldu. Onların çocukları başkent Dakar’da hafızlık eğitimi alıyor. Gittiğimiz yerlerde İslam’ın merhametini ve kuşatıcı kültürünü tanıtıyoruz. Türkiye’de 81 il 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülkede 123 bölgede bu faaliyetleri yürütüyoruz.”