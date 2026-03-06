Zimem defteri dijitalleşti

Düzce’nin Çilimli ilçesinde kaymakamlık ve belediye iş birliğinde hayata geçirilen “Zimem Defteri Dijital Sosyal Destek Projesi”, Osmanlı’dan günümüze uzanan yardımlaşma geleneğini çağın imkanlarıyla buluşturdu. Sekiz ay süren saha çalışmaları kapsamında esnaf ve muhtarlar tek tek ziyaret edilerek veresiye defterlerinde borcu bulunan ihtiyaç sahipleri tespit edildi ve Türkiye’de ilk kez hane bazlı yardım yapılabilen dijital platform oluşturuldu.

Kurulan zimemdefteri.com sistemi üzerinden hayırseverler, eşi vefat etmiş, engelli bireyi bulunan, yaşlı veya sosyal açıdan hassas durumda olan ailelere doğrudan destek sağlayabiliyor. İlçedeki esnaf ise veresiye defterlerindeki borçların yüzde 40’ını silerek projeye katkıda bulunuyor. Böylece yapılan her 60 liralık bağış, indirim sayesinde 100 liralık borcun kapanmasına imkan tanıyor. Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, zimem defteri geleneğinin Türkiye’de ilk kez dijital ortama taşındığını belirterek, vatandaşların site üzerinden güvenli ve kolay şekilde kredi kartı ya da havale yöntemiyle yardım yapabildiğini söyledi. Alpay, sistemin aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin mahremiyetini koruduğunu, platformda yalnızca ailelerin hikayelerinin ve baş harflerinin yer aldığını ifade etti. Ramazan’ın başında aktif hale getirilen projeye hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Alpay, yapılan yardımlar sayesinde tespit edilen borçların yüzde 70 ila 75’inin kapandığını bildirdi.