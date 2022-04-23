Zimem defterini öğrenciler kapattı

Öğrenciler, aileleri ile komşularının desteğiyle topladıkları 1000 lirayla ihtiyaç sahibi bir ailenin bakkala borcu ödendi.

Niğde’de Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 3-E sınıfı öğretmeni Halil İbrahim Candan, Ramazan ayında öğrencilerine iyilik sevgisini aşılamak ve zimem defteri geleneğini sürdürmek için kampanya başlattı. Öğrenciler, aileleri ile komşularının desteğiyle topladıkları 1000 lirayla ihtiyaç sahibi bir ailenin bakkala borcu ödendi.

ÇOCUKLARA İYİLİĞİ AŞILIYORUZ

Sınıfı öğretmeni Halil İbrahim Candan, gazetecilere, “Burada ihtiyacı olan bir ailenin sıkıntısını giderebildiysek ne mutlu bize. Çocuklarımıza iyilik sevgisini aşıladığımızı görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi.