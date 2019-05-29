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RAMAZAN HABERLERİ

Zirvede Ramazan

Bosna Hersek’in doğusundaki bir tepenin zirvesine Osmanlı askerlerince inşa edilen tarihi Kuşlat Camii, Ramazan ayında her cuma, bölge halkının buluştuğu özel bir yer. Drinjaca köyü imamı Nermin Ahmetovic, “Dedelerimizi, tarihimizi hatırlamak için buraya gelmeye devam edeceğiz” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhteşem konumuyla hayranlık uyandıran cami, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildi.
Muhteşem konumuyla hayranlık uyandıran cami, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildi.

Bosna Hersek'in doğusundaki bir tepenin zirvesine fetih için bu topraklara gelen Osmanlı askerlerince inşa edilen tarihi Kuşlat Camisi, ramazan ayı boyunca her cuma namazında bölge halkının buluştuğu özel bir yer olma özelliği taşıyor. "Fethin simgesi" olarak da nitelendirilen bu cami, bulunduğu konum itibarıyla adeta kartal yuvalarını andırırken, ulaşımı zor olduğu için vakit namazlarının kılınmadığı camide ramazan aylarında cuma namazları kılınıyor.

Başkent Saraybosna'dan Bosna Hersek-Sırbistan sınırındaki Zvornik şehrine giderken de görülebilen bu mütevazi camide, asırlardır var olan gelenek bugün de sürdürülüyor. Drinjaca köyü imamı Nermin Ahmetovic, ramazan aylarında cuma namazlarını Kuşlat Camisi'nde kıldıklarını anlatarak "Bazen sayımız yüzü de geçiyor. Dedelerimizi, geleneklerimizi ve tarihimizi hatırlamak için buraya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

BOSNA'NIN EN ESKİ CAMİLERİNDEN

Bosna Hersek'teki en eski camilerden biri olarak kabul edilen ve 1460 ila 1480 yıllarında Osmanlı askerlerince inşa edilen Kuşlat Camisi, Bosna'daki savaşta Sırplar tarafından yakılsa da 2013'te yenilenerek bir kez daha ibadete açıldı.

Konumu görenlerde hayranlık uyandıran cami, Konjevic Polje ile Zvornik arasındaki bir tepenin zirvesinde bulunuyor. Camiye sadece ormanlık alandaki patikalardan geçerek yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından ulaşılabiliyor.

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