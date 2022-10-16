El Clasico’da Real Madrid - Barcelona maçı heyecanı Avrupa futbolunda 16 Ekim Pazar günü birçok önemli maç sahne alacak. İspanya La Liga'nın 9'uncu haftasında Real Madrid - Barcelona maçıyla futbolseverler derbi heyecanı yaşayacak. Ev sahibi Real Madrid, 8 maçta rakip ağları 19 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü. Barcelona ise şu anda ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı durumunda. Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

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