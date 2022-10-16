El Clasico’da Real Madrid - Barcelona maçı heyecanı

İspanya La Liga'da 2022-2023 sezonu heyecanı 9. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Ligdeki son maçında deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etmeyi başaran Real Madrid, topladığı 22 puanla 2. sırada bulunuyor.
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
- Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği La Liga'nın 9. haftasındaki bu mücadele 16 Ekim Pazar günü oynanacak.
Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda?
- Saat 17.15'te başlayacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
İspanya La Liga Real Madrid, Barcelona puan durumu
- İspanya La Liga'nın 9'uncu haftasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Ligde şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen iki takım da aynı puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. El Clasico'yu kazanan taraf liderlik koltuğunu da devralacak. Ev sahibi Real Madrid, 8 maçta rakip ağları 19 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü. Barcelona ise şu anda ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı durumunda. Xavi ve öğrencileri, 8 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
İspanya Süper Kupa Özet | Barcelona 2-3 Real Madrid