​Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, kendi sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, 2-0 ve 3-2'lik skorla Villarreal'i eleyen Liverpool olmuştu. Liverpool'un finalindeki rakibi ise İspanyol takım Real Madrid olacak. Peki Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bütün detaylar...

Real Madrid - Manchester City muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho (Alaba), Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema

Courtois, Carvajal, Militao, Nacho (Alaba), Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Mahrez, Jesus

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Manchester City maçı bugün, yani 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü Türkiye Saati İle 22.00'da oynanacak.

Real Madrid - Manchester City maçı şifresiz olarak izlenebilecek. EXXEN'den yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz olarak izlenebilecek. Aynı zamanda bu maçların TV 8.5 kanalının yayın akışına eklendiği görüldü. Yani, Real Madrid - Manchester City maçı şifresiz olarak EXXEN ve TV 8.5 üzerinden izlenebilecek.

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