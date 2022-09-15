2022 Rebiülevvel ayı ne zaman?

Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel ayı, İslam alemi için önemli aylardan bir tanesi. Resulullah (s.a.v.), bu ayda dünyaya geldiği için ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir.

Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettiği bu ayla ilgili merak edilen sorulara haberimizden ulaşabilirsiniz.

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen rebî‘ Arapçada hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir.

2022 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayı bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

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REBİÜLEVVEL AYININ 12. GÜNÜ NEDİR?

Rebiülevvel ayının 12’nci yani on birini on ikisine bağlayan gece Mevlid Gecesi; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) dünyayı şereflendirdikleri gecedir.

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu gecede bir tesbih namazı kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: ‘’Yâ Rabbi! Bu gece teşrifleri ile dünyayı nura gark ettiğin Sevgili Habibin, başımızın tacı Resulü Zişan Efendimizin hürmetine, ben aciz kulunu da afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allâhü Ekber.’’