Regaib kandili mesajı ve sözleri! 2021 Regaip Kandil Mesajları ve kısa, anlamlı, resimli ve samimi kandil mesajı

Regaib kandiline kavuşmanın sevinci tüm İslam aleminde yaşanıyor. Bu mübarek gece bugün tüm Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Sabahın erken saatleriyle birlikte Müslümanlar, bu mübarek gün için sevdiklerine SMS, Whatsapp ya da diğer iletişim araçları üzerinden kandil mesajları göndermek istiyor. Özellikle pandemi nedeniyle sevdiklerinden uzak kalan Müslümanlar, en güzel ve özel Regaip kandili mesajlarını sevdiklerine ulaştırmak için sabırsızlanıyor. Haberimizde hazırladığımız kısa, anlamlı, resimli ve çok özel kandil mesajı listesi ile sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz. Regaib Kandil Mesajları ve kısa, anlamlı, resimli ve samimi kandil mesajı seçenekleriyle birlikte haberimizin devamında yer alıyor. İşte, en özel Regaip kandili mesajları ve kısa, anlamlı, resimli ve en güncel kandil mesajı...

KISA, ANLAMLI, RESİMLİ VE EN ÖZEL REGAİB KANDİL MESAJI

Müslümanlar arasında günümüz teknolojisiyle birlikte uzaktan uzağa iletişim kurmak artık daha kolay hale geldi. Bu nedenle sevdiklerine uzaktan Regaib kandili mesajı atmak isteyenler, “Kandiliniz Mübarek olsun” dileklerini en kısa ve anlamlı şekilde ulaştırmak istiyor. Biz de hazırladığımız bu haberle birlikte sevdiklerinizi kandil mesajları ile sevindirmenize vesile olmak istedik.

REGAİB KANDİLİ MESAJLARI KISA

Kopyalayıp doğrudan sevdiklerinizle paylaşın. Sevdikleriniz ile SMS, Whatsapp ya da diğer iletişim araçlarıyla iletebileceğiniz, onları uzaktan da olsa hatırladığınızı ve sevdiğinizi hissettirebileceğiniz kısa Regaib kandili mesajları şöyle:

* Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

* Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

* İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

* Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

* Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…

* Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

* De ki; Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Kandiliniz mübarek olsun.

* Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…

* Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

* Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller…

* Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

REGAİB KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ

Bazı insanlar sevdiğine iyi dileklerini görsel yollarla iletmeyi sever. Bunun için kandil mesajları arasından resimli olanları tercih ederler. Bu nedenle hazırladığımız resimli Regaib kandili mesajları ile sevdiklerinize SMS atın. İşte en özel anlamlı ve samimi resimli Regaib kandil mesajları:

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun...

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

SAMİMİ, RESİMLİ KANDİL MESAJLARI SMS İLE KUTLAMA

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

REGAİP GECESİ’NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Kandil mesajları sonrası merak edilen bir diğer konu ise Regaip kandili gece yapılması gereken ibadetlerdir. Konuyla ilgili detayları haberimizde hazırladık. İşte bu gece yapmanız gereken ibadetler şöyle:

Regâip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur.

Allah'ı çokça zikretmek, sadaka vermek, tövbe etmek ve salavat getirmek bu gece yapılması gereken ibadetler arasında yer alır. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

Bu gece okunacak dua ve surelerle ilgili detaylara aşağıda yer verdiğimiz Regaip Kandili gecesi okunacak dua ve sureler haberi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mübarek gece Regaib kandilinde okunacak dua Özel kandil gecelerinde vatandaşların yapması gereken bazı ibadetler bulunmaktadır. Bu özel ve güzel gecelerden biri de 18 Şubat gece Regaib kandilidir. Hangi namazların kılınacağı, hangi duaların okunacağı veya diğer ibadetler hakkındaki bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, Regaip kandilinde okunacak dua ve yapılacak ibadetler…REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUARegaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir. Regaip kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmelidir. Peki kandil duası nasıl yapılır? İşte Regaib gecesi okuyabileceğiniz dualar;1. DUA BismillahirrahmanirrahimAllahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allah'ım (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmakMurad ediyorsan,bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşatve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğungüzelliklere çevir! Ya Rabbi!Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler verve lütfedeceğin bu kabiliyetlerisenin rızan yolunda kullanmayıbizlere nasip eyle ya Rabbi!Yasin Suresi oku: Yasin suresi okunuşu ve Türkçe mealiSen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!Cümlemize vicdan genişliği lütfetKalplerimize inşirah bahşetBizleri kolektif şuura sahip kullarından kılVe bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!Ey yüceler yücesi olan Allah'ımBiz ümmeti Muhammedin dağınıklığını giderBize ve ülkemize birlik ve dirlik verBütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle..Kalplerimizi birbirine ısındır veBizleri birbirimize sevdirDünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimiziBizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!Regaib kandili mesajı ve sözleri! 2021 Regaip Kandil Mesajları ve kısa, anlamlı, resimli ve samimi kandil mesajıYA İLAHE'L-ALEMİN!Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.EY ÇARESİZLER ÇARESİ!Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ve itminanla doyur.Regaib kandili zikirleri ve tesbihleriEY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM!Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismanilerin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi..Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.Fetih Suresi Arapça okunuşu ve Fetih Suresi Türkçe mealiEY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN!Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep “gelin, gelin" diyorsun. Ey Rab! Bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur “biz de geldik" diyelim. Geldik ve şu mübarek gecede sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, günahlara meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi!Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır Ya RabbiLisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi!Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi!Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi!Ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!Şu mübarek Regaib gecesinde binler, yüz binler senin karşında divan durarak, ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "biz geldik" diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese Merhamet ettiğine gönülden inanarak senden uzaklığımızı geçici dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi!YA İLAHEL ALEMİN!Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi.Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi.EY RAB!Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli; Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; Gözler başkalarının kusur müfettişi.. Yalan revaçta, hıyanet sıradan bir şey, hak ve adaletin ismi var sadece; Vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış; Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta.Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement; Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. N'olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi!ALLAH'IM!Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen ya Rabb!, Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!EY KAİNATIN SULTANI!Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!ALLAH'IM!Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı ve FaziletiEY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNANAmellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur;Bizi haybet ve hüsrana uğratma!EY KORUYUP KOLLAYAN YÜCELER YÜCESİ!Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme.. Şu aciz kullarına, gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle ve fazlınla Muâmele eyle.. Bizi dünyevî afet ve rezaletlerden, Ahiret azabından, Kalpleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, Fâcir kimselerin komplolarından, Düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden, Bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sen bizleri ve ülkemizi muhafaza buyur ya Rabbi!Ya Rabbi bize dünya da ve ahirette iyilikler lütfeyle , bizleri cehennem azabından azad eyle...Ya Rabbi bizi, anne ve babamızı, ve bütün inananları büyük buluşma ve duruşma gününde sen mağfiret eyle...Ya Rabbi ülkemize ve İslam alemine birlik ve düzen bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle.EY YAPILAN DUALARA CEVAP VEREN ALLAH'IM!Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, darda kalanlara icabet edersin, zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!YA İLAHEL ALEMİN!Bu gece okunan Kur'an'dan, getirilen salat ü selamlardan, terennüm edilen mevlid-i şeriften ilahi ve kasidelerden hasıl olan sevaplardan başta Peygamberimiz Efendimiz Hazret-i Muhammed (SAS) olmak bütün enbiya ve murseline dine diyanete hizmet etmiş insanlara , bütün eş dost akraba arkadaş ve arkadaşlarımıza , tüm yakınlarımıza ve büyüklerimize , gazi ve şehitlerimize, bu ülke için hizmet vermiş devlet adamlarımıza, Armağan ediyoruz sen onların ruhlarını da hissedar eyle ya Rabbi!EY YÜCELER YÜCESİ!Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, Muallâ aile efradına ve bütün Ashab-ı Güzînine Salât u selam ederek ve şu mübarek Regaib gecesini vesile edinerek bunları senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!..Amin amin aminVelhamdü Lillahi Rabbil Alemin.