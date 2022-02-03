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Regaib kandili namazı nasıl kılınır? Regaib kandili namazı kaç rekat?

Regaip Kandili namazı aramaları artış gösterdi. Regaib kandilini ibadetleri ile değerlendirecek kişiler Regaib kandiline özgü olan ibadetleri araştırıyor. Allah'ın mağfiretinin artıp dua ve ibadetlere icabet edeceği kandil gecelerinden biri olan Regaib kandili namazı nasıl kılınır? Regaib kandilinde kaç rekat namazı kılınır? İşte Regaib kandili namazı ile ilgili detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Regaib kandili namazı nasıl kılınır? Regaib kandili namazı kaç rekat?
regaib kandili namazı

İslam aleminin içinde bulunduğu Üç Aylar'da "rahmet ve bereket gecesi" Regaib Kandili'ni bugün idrak ediyoruz. İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı günler arasında yer alan "Regaib Kandili'nde" ibadet etmek ve dualar - sureler okuyarak bu önemli geceyi geçirmek isteyenler "Regaip Kandili İbadetlerine ilişkin bilgileri öğrenmek amacıyla "Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorularını merak ediyor.

REGAİB KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Peygamber efendimiz bir geceye hususi olmaksızın her ibadetinde sıklıkla tevbe-i istiğfar eder bol bol Kur'an-ı Kerim okuyup tefekkür ederdi. Ayrıca kandil gecelerine müstesna olmaksızın her gece de gece namazına kalkar ibadet ederdi.

Bazı kaynaklarda ise; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), bu geceye hususi olmak üzere 12 rek'at nafile namaz kıldığı belirtiliyor. Bu günde 12 rekat nafile namazı kılınabilir.

REGAİB KANDİLİ'NDE NAFİLE NAMAZI KILINIŞI

Nafile namazı Regaib Kandili gecesinde kılınması çok sevap olan bir namazdır. Nafile namazı toplam 12 rekattır ve iki rekatta bir selam verilerek namaz tamamlanır. Nafile namazın kılınışı şöyledir:

Birinci rekat:

'Niyet ettim Allah rızası için nafile namazı kılmaya' diye niyet edilir ve 'Allahu Ekber' diyerek takbir alınarak namaza başlanır.

İlk başta Subhaneke okunur ve sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

Kur'an'dan en az üç tane kısa ayet ya da bir tane uzun ayet okunarak Rüku'ya gidilir.

Secdeye gidilir, doğrulunur ve sonra tekrar secdeye giderek ikinci rekata geçilir.

İkinci rekat:

Ayağa kalkılır ve kıyama durulduktan sonra besmele çekilir.

Fatiha okunur, Kur'an'dan en az üç kısa ya da bir tane uzun ayet okunur ve Rüku'ya gidilir.

Secdeye gidilir, doğrulunur ve daha sonra tekrar secdeye gidilir.

Sonra oturulur ve Ettahiyyatu ve Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur.

Son olarak sağa ve sola selam vererek 'Es selamu aleykum ve rahmet'ullah' denir ve namaz tamamlanır.

Toplam 12 rekat olan nafile namazı iki rekatta bir selam verilerek kılınır. Namaz kılarken her rekatta Fatiha ve Kur'an'dan ayetler okunur.

Her iki rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Subhanallahi ve'l hamdü lillah ve la ilahe illallah vallahü ekber' denir.

12 rekat ikişerli şekilde kılınarak tamamlandıktan sonra 100 kez tövbe edilir ve salavat getirilir.

Nafile namazı ikişer rekattan toplam 12 rekat kılınması gereken bir namazdır.

Dinimizde önemli bir yeri olan Regaib Kandili gecesi kılınan namazın adı da nafile namazıdır ve bu namazın kılınması çok sevaptır.

12 rekat olan nafile namazı iki rekatta bir selam verilerek kılınmaktadır.

NAFİLE NAMAZINDA HANGİ SURELER OKUNUR?

Nafile namazı kılınırken Subhaneke, Fatiha, Allahumme Salli, Allahumme barik, Rabbena duaları ve Kur'an'dan istenen birkaç ayet ile sureler okunmaktadır.

Her rekatta Fatiha ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunmaktadır. İki rekatta bir secdeye vardıktan sonra Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duaları okunmaktadır.

REGAİB KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Regaip Kandili'nde Kuran-ı Kerim'in okunması veya dinlenmesi tavsiye edilir. Regaip Kandili'nde nafile ve kaza namazlar kılınmalı, geçmişin üzerinde düşünülmeli, tevbe ve istiğfar edilmeli, küsler barıştırılmalıdır. Edilen duaların kabul edileceğine inanılan Regaip Kandili'nde yardıma muhtaç olanları sevindirmek, dua etmek ve eş, dost, kabir ziyaretinde bulunmak gerekir.

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