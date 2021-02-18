Regaip kandili mesajları: Güzel, kısa, anlamlı kandil mesajları

Üç ayların müjdecisi olan Regaip kandili mesajları, bugünün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Üç aylar içinde yer alan Regaip kandilinde, her yıl olduğu gibi bu sene de eller semaya yükselecek, dualar edilecek ve özel ibadetler gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günü İslam alimlerinin de tavsiye ettiği ve dikkat çektiği gibi kutlamak isteyenler, sevdiklerine göndermek için Regaip kandili mesajları hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte dualı, anlamlı ve kısa Regaip kandili mesajları…



KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI



Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...

Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

EN ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.



Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.



Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun.

DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.

Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyoruz.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip kandili, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan recep ayında bulunmaktadır. Hicri takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye Regaip kandili adı verilmektedir. Bu gecenin ibadet açısından çok büyük önem taşıdığı Kur’an’da da geçmekte ve uzun yıllardan beridir Müslümanlar için değerli bir ibadet gecesi haline geldiği görülmektedir.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Regaip kandilinin İslam aleminde önemi, hicri takvime göre yedinci ay olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olmuştur. Bilindiği üzere Recep ayı, Müslümanlar arasında kutsal olarak kabul edilen 3 ayların ilk ayıdır. Bu mübarek zamanın başlangıcını gösteren ilk Cuma gecesi de Regaip kandili olduğu için önem taşımaktadır.

İslam aleminde Bu mübarek olarak görülen gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. Hz. Peygamberimiz (s.a.v) Recep ayına girdiği zaman “Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Regaip kandilinde yapılan ibadetler, 9. ve 10. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Regaib gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar, ilk defa kandil olarak Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlamıştır. İmam Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İḥyâʾ, I, 203). Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün olmamaktadır. Fakat bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğerlerine göre daha fazla kabul edilmektedir. Regaip gecesinin de içinde bulunduğu Recep ayı bu mübarek ve önemli zamanlardan biridir.

Halk arasında üç aylar olarak bilinen bu dönemde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir döneme girilmektedir. Regaip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Mübarek olarak kabul edilen bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Regaip kandili var mı? İşte Diyanet'in cevabı Sözlük anlamı olarak “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bir bağış” anlamına gelen “ragibe” kelimesinin çoğulu olarak regaip adını aşmıştır. Regaip kelimesi, İslam dünyasında özellikle Maliki fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap ve nafile ibadet” manalarında kullanılmaktadır. Regaip Kandili Ne Zaman Kutlanmaya Başladı?Regaip kandili ilk ne zaman kutlanmaya başladı sorusunun yanıtını arayan Müslümanlar için Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kaynaklar cevap sunabilmektedir. paylaşılan bilgilere göre İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaip kandilinin bilinmediğini ve kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını söylemektedir. Bir başka deyişle Hz. Peygamber döneminde Regaip kandili olarak kutlamaların yapılmadığı bilinmektedir.Bazı İslam alimleri, bu sebeple Regaip kandili gecesinde özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini vurgulamıştır. Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bid‘atların yasaklanmasının yanı sıra (Buhârî, “Ṣulḥ”, 5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, “Ṣıyâm”, 147, 148) öne süren alimler, bu yüzden Regaip günü ve gecesinde ibadet yapmanın sakıncalı olduğunu belirtmiştir. Kur’an’da Regaip Kandili Geçiyor Mu?Regaip kelimesi Kur’an’da doğrudan regaip şeklinde geçmemektedir. Fakat “reğabe” adından türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’an’da sekiz farklı yerde geçmekle birlikte “reğabe”nin ifade ettiği anlamda kullanılmıştır. Türkçe terimi olarak regaip karşılığı, kandil olarak adlandırdığımız mübarek gecelerden biridir. Regaip gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmiş olmamasına rağmen oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Recep ayında bulunmaktadır. Bu yüzden Regaip gecesine saygı duyulması ve bu zamanın faydalı işlerle geçirilmesi önemlidir. Dini kaynaklarda bahsedilen ve tasavvufi eserlerde yer alan Hz. Peygamber’in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü ve Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu gibi rivayetlerin asılsız olduğu İslam alimleri tarafından vurgulanmıştır. Bununla birlikte isrâ ve mi‘rac olayının Regaib gecesi meydana geldiğine dair rivayetin de aslı bulunmamaktadır (İbn Kesîr, III, 109; Bedreddin el-Aynî, IV, 39).Regaip Kandilinin Önemi Nedir?Regaip kandilinin İslam aleminde önemi, hicri takvime göre yedinci ay olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olmuştur. Bilindiği üzere Recep ayı, Müslümanlar arasında kutsal olarak kabul edilen 3 ayların ilk ayıdır. Bu mübarek zamanın başlangıcını gösteren ilk Cuma gecesi de Regaip kandili olduğu için önem taşımaktadır. İslam aleminde Bu mübarek olarak görülen gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. Hz. Peygamberimiz (s.a.v) Recep ayına girdiği zaman “Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir. Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?Regaip kandilinde oruç tutmak farz değildir. Müslümanlar için mübarek olarak kabul edilen üç ayların (Recep, Şaban, Ramazan) sadece Ramazan ayı boyunca oruç tutulması farz kılınmıştır. Öte yandan dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın ve çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen sakıncası olmadığını söyleyen İslam alemleri de bulunmaktadır. Bu yüzden Allah’a dua ve niyazda bulunmanın öneminden bahseden alimler için bu önemli gecede nafile ibadet olarak oruç tutulabileceğini söylemektedir.Regaip kandili nedir: Regaip anlamı ne demek?



