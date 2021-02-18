Üç ayların müjdecisi olan Regaip kandili mesajları, bugünün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Üç aylar içinde yer alan Regaip kandilinde, her yıl olduğu gibi bu sene de eller semaya yükselecek, dualar edilecek ve özel ibadetler gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günü İslam alimlerinin de tavsiye ettiği ve dikkat çektiği gibi kutlamak isteyenler, sevdiklerine göndermek için Regaip kandili mesajları hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte dualı, anlamlı ve kısa Regaip kandili mesajları…
KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...
Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
EN ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.
Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun.
DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.
Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.
Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyoruz.
REGAİP KANDİLİ NEDİR?
Regaip kandili, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan recep ayında bulunmaktadır. Hicri takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye Regaip kandili adı verilmektedir. Bu gecenin ibadet açısından çok büyük önem taşıdığı Kur’an’da da geçmekte ve uzun yıllardan beridir Müslümanlar için değerli bir ibadet gecesi haline geldiği görülmektedir.
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Regaip kandilinin İslam aleminde önemi, hicri takvime göre yedinci ay olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olmuştur. Bilindiği üzere Recep ayı, Müslümanlar arasında kutsal olarak kabul edilen 3 ayların ilk ayıdır. Bu mübarek zamanın başlangıcını gösteren ilk Cuma gecesi de Regaip kandili olduğu için önem taşımaktadır.
İslam aleminde Bu mübarek olarak görülen gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. Hz. Peygamberimiz (s.a.v) Recep ayına girdiği zaman “Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.
REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER
Regaip kandilinde yapılan ibadetler, 9. ve 10. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Regaib gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar, ilk defa kandil olarak Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlamıştır. İmam Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İḥyâʾ, I, 203). Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün olmamaktadır. Fakat bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğerlerine göre daha fazla kabul edilmektedir. Regaip gecesinin de içinde bulunduğu Recep ayı bu mübarek ve önemli zamanlardan biridir.
Halk arasında üç aylar olarak bilinen bu dönemde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir döneme girilmektedir. Regaip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Mübarek olarak kabul edilen bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.
İSLAM ALİMLERİNE GÖRE REGAİP KANDİLİ
Önemli İslam alimlerine göre Regaip kandili, faziletli gecelerden sayılmaktadır. Bazı alimler Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bid‘atların yasaklanmasının yanı sıra (Buhârî, “Ṣulḥ”, 5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, “Ṣıyâm”, 147, 148) belirtmektedir. Bu yüzden Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmiştir.
Bazı İslam alimleri ise genel anlamda Receb ayının faziletli ve hadislerde önem verilen bir ay olması dolayısıyla, Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını vurgulamaktadır. Müslüman dünyasında özel zamanlar olarak bilinen, dini duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.
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