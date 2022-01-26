Özgün Regaip Kandili ne zaman 2022?
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Regaip Kandili ne zaman 2022?

Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk kutsal günü Regaip Kandili ve Recep ayının başlangıç tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Regaip kandili ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki 2022 Regaip kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Regaip Kandili ne zaman 2022?
regaip

Regaip Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar heyecanla Regaip Kandili’ni beklemeye başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile kandil tarihleri belli oldu.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü tüm müslüman aleminde ibadet ile idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

REGAİB KANDİLİNİN FAZİLETLERİ

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed bir hadisinde Regaib gecesi ile ilgili şöyle buyurmuştur:

Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

Regâip, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

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