Regaip kandili ne zaman: Regaip kandili önemi nedir?

Regaip, hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur. Regaib gecesi hakkındaki rivayetler, İslam alimleri tarafından tartışma konusu olmuştur. Bilhassa bu geceye özel ibadetlerin olup olmadığı konusunda da farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bir grup İslam alimi bu geceye dair özel ibadetlerin olmadığını, mevcuttaki rivayetlerin zayıf olduğunu ve bu gecelerde ibadet yapmanın doğru olmadığını belirtirken; bir grup İslam alimi de bazı rivayetlerden yola çıkarak Regaip gecesinde ibadet yapmanın doğru olduğunu savunmuştur. Peki, Regaip gecesi Kur'an'da geçiyor mu? Regaip kandili ne zaman kutlanacak? İşte tüm soruların yanıtları.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe günü tüm Müslüman aleminde ibadet ile kutlanacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 yılı dini takvime göre üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

3 aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 12 Mayıs 2021 tarihi itibariyle üç ayların son günü yaşanacak.

REGAİP KANDİLİ TARİHİ NE ZAMAN?

Regaip gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar IV. (X.) yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlanmış, Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İḥyâʾ, I, 203). Ebû Tâlib el-Mekkî gibi bazı mutasavvıflar Regaib gecesinden söz etmeyip receb ayının ilk gecesini ihya etmenin müstehap olduğunu belirtseler de (Ḳūtü’l-ḳulûb, I, 121) bu geceyle ilgili rivayetlerin çok zayıf ya da uydurma olduğu hadis âlimlerince tespit edilmiştir.

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER VAR MI?

Bu soruya Türk Diyanet Vakfı tarafından verilen cevap şu şekildedir:

İslâm âlimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bid‘atların yasaklanmasının yanı sıra (Buhârî, “Ṣulḥ”, 5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, “Ṣıyâm”, 147, 148), bu sebeple Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmiştir.

Bir kısım âlimler ise genel anlamda fazileti âyet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri (Tirmizî, “Ṣalât”, 204; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu, müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 12 Mayıs, Cumartesi günü sona erecek.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

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