Regaip Kandili tarihi ne zaman, önemi nedir, Regaip kandili nasıl geçirilmelidir* sorularının yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı kaynak alınarak ele aldık.

Regaip Kandili 2021 Hangi Gün?

Regaip Kandili 2021 yılında, 18 Şubat Perşembe (bugün) ihya edilecek. İslam dünyasında rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaip kandili, her yıl üç aylardan olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Diyanet, bu sebebin hem kandil tarihlerini hem de üç ayların ne zaman başlayacağını geçtiğimiz aylarda yayınladığı bildiride duyurmuştu. Buna göre 18 Şubat Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece Regaip kandili olarak kutlanacak.

Regaip Kandilinin Önemi Nedir?

Regaip kandilinin İslam dünyasındaki önemi, üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk Cuma gününü müjdeleyen bir tarih olmasından gelmektedir. Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. Bu kelime, anlam olarak “elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek” ifadelerini karşılamaktadır. Regaip kelimesi, regabeden türemiş bir isim olarak “kendisine rağbet edilen, arzulanan ve talep edilen şey” anlamına gelmektedir. Regine kelimesinin çoğulu regaip olarak tanımlanmaktadır.

Her ne kadar yaşadığımız her anın ve geçen zamanın her saniyesi değerli olsa da bazı dönemler daha kıymetli vakitlerdir. Regaip gecesinin de içinde bulunduğu Recep ayı, bu kıymetli zamanlardan biridir. Halk dilinde 3 aylar olarak adlandırılan bu rahmetli, bereketli ve mağrifetli döneme girişimizin habercisi olarak Regaip kandilinin önemi oldukça fazladır. Milletimizin “kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır

Regaip Kandili ne zaman ortaya çıktı?

Tarihimizde Osmanlı padişahı II. Selim döneminden bu yana kandiller yakılarak kutlanan bu maneviyatı yüksek gecede, tevbe ve istiğfar edilmesi önemlidir. Regaip gecelerini kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek genel anlamda alimler arasında kabul görmüştür. Regaip gecesinde oruç tutmak ya da bu geceye özel namaz kılmak farz değildir. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Regaip Kandili Nasıl Geçirilmeli?

Regaip kandili ibadetleri, İslam kaynaklarında farklı şekillerde dile getirilmektedir. İslam alimlerinden bazıları dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir. Bazı alimler ise Hz. Peygamber sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını öne sürerek, sadece bu geceye özel ibadetler yapmayı dinen uygun bulmamaktadır. Genel anlamda Regaip kandili gecesi, kişinin işlediği günah ve hataların farkında olduğu, bunlar için Allah’a el açıp af dilediği ve hayatını Allah’ın rızasını kazanacak şekilde yaşamaya gayret edeceği faziletli bir zaman olarak görmek gerekmektedir.

Regaip Kandili Hakkında Yanlış Bilinenler

Regaip kandili hakkındaki yanlış bilinen rivayetler arasında, Hz. Peygamber’in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü ve Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu gibi aslı olmayan ifadeler bulunmaktadır. İslam alimlerinden İbnü’l-Cevzî, Regaip kandili orucu ve namazıyla ilgili hadisin Zâhid Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Cehdam tarafından uydurulduğunu ve hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediğini belirtmektedir.

