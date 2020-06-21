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Rekabet Kurumu 14 adet aracı satışa sundu
Mülkiyeti Rekabet Kurumuna ait olan, Kurumun Ankara merkezinde bulunan 14 adet araç Rekabet Kurumu İhale Yönetmeliği’ nin 21’ inci maddesi uyarınca, önce kapalı teklif zarfı alınmak ve bilahare açık artırma usulü ile ihale yoluyla satışa çıkarıldı.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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