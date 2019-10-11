Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
reklam-alanlari-kiraya-verilecek
Tofaş Spor Salonundaki reklam alanları kiraya verilecek
Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2019–2020 sezonunda Basketbol Lig Müsabakaları (1. 2. 3. Lig ve Süper Lig) süresince reklam sergilenmek üzere Tofaş Spor Salonu içerisinde bulunan 41 adet reklam alanını bir yıl süre ile kiraya verecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yorum
ÖNERİLEN VİDEO
Yorum