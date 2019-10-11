reklam-alanlari-kiraya-verilecek
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reklam-alanlari-kiraya-verilecek

Tofaş Spor Salonundaki reklam alanları kiraya verilecek

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2019–2020 sezonunda Basketbol Lig Müsabakaları (1. 2. 3. Lig ve Süper Lig) süresince reklam sergilenmek üzere Tofaş Spor Salonu içerisinde bulunan 41 adet reklam alanını bir yıl süre ile kiraya verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tofaş

Tofaş

Kiralama ihalesi, 2886 Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 18 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00’ da Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

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