Tofaş Spor Salonundaki reklam alanları kiraya verilecek

Kiralama ihalesi, 2886 Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 18 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00’ da Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

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