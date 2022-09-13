Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ne güzel bir başlangıç Yapan Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile karşılaşıyor. Güçlü rakibi karşısında Sarı-lacivertliler 3 puan hedefliyor. Taraftar bu heyecan dolu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Can Bartu Tesisleri’nde bu sabah Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanda iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GRUPTA EN PAHALI TAKIM RENNES

Fenerbahçe’nin Fransız rakibi Rennes, geçtiğimiz sezon Ligue 1’deki performansıyla Avrupa Kupaları’nda boy göstermeye hak kazandı. 266 milyon 750 bin Euro’luk piyasa değeriyle gruptaki en pahalı takım olarak dikkat çeken Rennes’de 25 milyon Euro’luk değeriyle Lovro Majer en dikkat çekici isim konumunda.

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RENNES - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Rennes - Fenerbahçe maçı 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roazhon Park Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak, EXXEN'den canlı yayınlanacak.