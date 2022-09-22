Özgün Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur?
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Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur?

Resesyon terimini, sosyal medyada veya televizyonlarda ekonomistlerin kullandığını görürüz. Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar bu kelimeyi çok sık görmemize sebebiyet vermektedir. Durgunluk anlamına gelen resesyon kelimesi belli sebeplerden dolayı ülkeler için tehdit oluşturabilir. Peki Resesyon nedir? Ülkelerin ekonomisi neden resesyona girer? Etkileri nelerdir? İşte merak edilen soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur?
Resesyon

Piyasaları yakından takip eden vatandaşların son dönemde sık sık karşılaştığı bir ekonomi terimi olan resesyona dair merak edilenleri sizler için derledik.

RESESYON NEDİR?

Reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşaması durumuna resesyon denir.

ÜLKELERİN EKONOMİLERİ NEDEN RESESYONA GİRER?

Ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepler şunlardır;

> Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,

> Kişi başına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,

> İşsizliğin artması,

> Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,

> Üretim faaliyetlerinin düşmesi.

RESESYON OLUNCA NE OLUR?

> Resesyona giren ekonomiler küçülme eğilimine girer, toplam talepteki gerilemeye bağlı olarak üretim yavaşlar,

> İşsizlik oranındaki artış ise resesyon derinleştikçe hızlanır,

> Para biriminin temel para birimleri karşısında değer kaybetmesi sonucu enflasyon hızlanır,

> Reel gelir düzeyindeki gerileme ve artan enflasyon toplam talebin daha da gerilemesine ve resesyonun derinleşmesine neden olur.

> Yükselen faizler ve borçlanmanın maliyetinin artması tüketim ve yatırım harcamalarının gerilemesine, banka ve finans sektörünün geri ödenmeyen krediler ve dış kaynak sıkıntısı nedeniyle kredi verme olanağını büyük ölçüde azalmasına neden olur.

> Artan finansman maliyetleri ve nakit sıkıntısıyla daralmaya başlayan reel sektörde şirketler küçülmeye veya kapanmaya başlar.

> Resesyona giren ekonomilerde piyasalarda belirsizliğin hakim olması nedeniyle, ekonominin yavaşlamasından fazla etkilenmeyen işletmeler, yatırımcılar ve tüketicilerin de geleceğe yönelik endişelerle beklemeyi tercih edecekleri için ekonomik faaliyetler daha yavaşlar.

RESESYONUN ETKİLERİ NE OLUR?

> Reel GSYİH gerileme eğilimine girer

> İşsizlik artar

> Ücretler reel olarak geriler

> Gelir dağılımı bozulur

> Üretim seviyesi düşer

> Şirketler küçülür

> Vergi gelirleri düşer

> Ulusal para birimi değer kaybeder

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