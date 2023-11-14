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T.C. Resmi Gazete 14 Kasım kararları

Resmi Gazete'de 14 Kasım tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 14 Kasım 2023 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar.

09:44 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:44 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugünkü Resmi Gazete kararları

Bugünkü Resmi Gazete kararları

14 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Üniversite öğrencilerine
verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları da belirlendi. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

Resmi Gazete nedir?

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1920 yılından beri yayınlanan resmi gazetedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri ve genelgeleri Resmi Gazete'de yayımlanır. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır. Resmi Gazete'ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden erişilebilir.

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