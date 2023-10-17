Resmi Gazete bugünkü kararları
Resmi Gazete 17 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.
Resmi Gazete nedir?
Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1920 yılından beri yayınlanan resmi gazetedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri ve genelgeleri Resmi Gazete'de yayımlanır. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır. Resmi Gazete'ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden erişilebilir.