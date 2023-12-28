28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Resmi Gazete bugünkü kararları neler? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
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Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.
Resmi Gazete nedir?
Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1920 yılından beri yayınlanan resmi gazetedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri ve genelgeleri Resmi Gazete'de yayımlanır. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır. Resmi Gazete'ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden erişilebilir.